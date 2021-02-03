Шаг к диктатуре: Зеленский уничтожает свободу слова

Владимир Зеленский пошел ва-банк. Вчера он ввел санкции против нардепа от "ОП-ЗЖ" Тараса Козака, блокировав его активы и тем самым уничтожив три новостных канала: "112", NewsOne и ZIK. Издав этот безосновательный указ (точно такой же, как по санкциям против китайцев, о которых ниже), президент перешел политический Рубикон. Фактически со вчерашнего дня он потерял легитимность, превратившись в диктатора.

Естественно, весь расчет Зеленского на то, что превращающаяся в диктатуру американская власть одобрит и горячо поддержит такой шаг. А на всех остальных (включая Евросоюз, остающийся демократическим) он больше внимания не обращает. Но решение, которое, по мнению Зеленского, должно укрепить его власть, на самом деле может привести к краху, поскольку он – не Байден, не Путин и даже не Лукашенко.

Закрыть доступ информации к обществу у него не получится. Как не получится и остановить падение собственного рейтинга. Только вот вместо спокойного возврата в шоу-бизнес избранный им путь ведет теперь к неизбежным уголовным делам по окончании президентского срока. Если, конечно, он дотянет до его окончания.

Навальный идет в тюрьму

Алексей Навальный, вслед за Михаилом Ефремовым, отправляется в тюрьму. Между этими историями нет ничего общего, кроме результата. Однако, при всех различиях, мотивация российской власти одна и та же: в России не должно быть людей, которые не боятся государства.

Ефремов считал, что ему все дозволено, потому что все будет прощено благодаря статусу всенародного любимца. Навальный считал, что статус самого раскрученного оппозиционера позволяет ему не считаться с установленными нормами и прикроет его во всех ситуациях – потому что сажать за решетку для власти будет себе дороже (это, кстати, тот аргумент, которым и в Украине постоянно пользуется прозападная оппозиция – от Юлии Тимошенко в 2010-м до Михаила Саакашвили в 2017-м).

Но Владимир Путин пренебрег этими неписанными правилами ради того, чтобы установить свои.

Безусловно, в случае с Навальным была и дополнительная мотивация: тюрьма – это еще и месть за участие в дискредитации государства, а также за попытку (впрочем, не очень удачную) раскрутки массовых акций по примеру белорусских. То есть оппозиционер номер один стал неудобным сразу по нескольким позициям – и его пребывание на воле стало меньшей проблемой, чем предстоящее давление со стороны Запада.

Согласно "доктрине Путина" оппозиции нельзя позволять расшатывать страну изнутри и дискредитировать ее за рубежом, – к чему это приводит, мы хорошо знаем на примере Украины.

Ни к каким революциям посадка Навального не приведет – низкий потенциал протестов стал ясен еще в два последних уикенда.

Что касается реакции США и Евросоюза, то Запад уже настолько обложил Россию санкциями, что какие-то дополнительные меры уже ни на чем не скажутся. При этом Путин прекрасно понимает, что от базового политического и экономического сотрудничества Запад все равно не откажется, потому что ущерб для него будет не меньшим, чем для России (на примере Германии и "Северного потока-2" это очень хорошо видно).

Так что ожидать, что Кремль поменяет позицию по Навальному не стоит.

"Северный поток-2": Штаты ищут пути к отступлению?

Кстати, всего за несколько часов до оглашения приговора Навальному стал известен первый с момента назначения Энтони Блинкена госсекретарем комментарий Госдепартамента США по "Северному потоку-2". И он оказался гораздо мягче, чем все, что звучало во времена Майка Помпео.

Самое главное: новая администрация допускает окончание строительства газопровода и его ввод в действие, о чем при Дональде Трампе вообще ни разу не звучало. Позиция же Блинкена (и, видимо, Джо Байдена) состоит в том, что найти компромисс можно. Состоит он в том, что Германия получит российский газ в обход Украины, Белоруссии и Польши, если при этом Украина не пострадает.

Однако, как выяснилось, Блинкен вкладывает в это понятие несколько иной смысл, чем тот, который звучит из уст украинских политиков.

У нас, как известно, больше всего беспокоятся о том, что труба отечественной ГТС окажется полупустой, из-за чего прокачка газа станет экономически невыгодной, а госбюджет понесет убытки в размере 2-3 миллиардов долларов в год. То есть опасения чисто экономические.

А Госдепартамент внезапно заговорил о политических опасениях, что Россия может "использовать зависимость от энергии как оружие против Украины или других соседних государств". И вот в том случае, когда будут даны гарантии, что такого не произойдет, Вашингтон может отменить санкции.

Однако очевидно, что это – совсем другой акцент. Страхи, описанные Белым домом, скорее похожи на ситуацию 2006 и 2009 годов, когда "Газпром" прекращал транзит из-за отсутствия контракта на закупку газа, и Украина вместе с Европой начинали дрожать от перспективы замерзнуть.

Но на сегодняшний день такая ситуация невозможна, потому что контракта по закупке российского газа напрямую не существует – а значит, нет и оснований для газовой войны. И если даже подача газа в украинскую трубу совсем прекратится, никто не помешает "Нафтогазу" закупать газ в Европе (что он делает уже сейчас) и платить за реальный, а не мифический транзит.

Поэтому не исключено, что Госдеп уже начал сливать прежние позиции по "СП-2" ради налаживания отношений с Германией. Тем более что истинная цель санкций против газопровода – лоббирование интересов американских добытчиков сланцевого газа – нынешнюю администрацию уже не очень интересует. Ее интересует только одно: как можно больше выиграть от того, чтобы позволить работать "Северному потоку-2", который все равно будет работать.

В Киеве дождались первого звонка из Вашингтона

Тем временем украинско-американская тема вчера всплыла еще дважды. В первый раз – с самого утра, когда стало известно о первом телефонном разговоре между новым госсекретарем США и украинским министром иностранных дел. Как известно, в Киеве уже заждались звонка из Вашингтона как символа нерушимой дружбы между американским и украинским народами, и инициатива Блинкена стала хоть каким-то намеком на то, что нерушимая дружба таки существует.

Правда, ее понимание тоже разнится, что стало заметно по различиям между двумя пресс-релизами, опубликованными по итогам разговора. Если в украинском варианте упор делался на санкциях против России, то в американском они вообще не упоминаются, а главной темой называется успех украинской власти в борьбе с коррупцией.

Впрочем, как известно, коррупция Белому дому не нравится только тогда, когда режим ему не очень нравится. А отсутствие звонка Байдена Зеленскому как раз и свидетельствует о том, что в Вашингтоне не совсем довольны нынешней украинской властью.

По слухам, в Вашингтоне хотят решений от Зеленскому по продвижению судебной реформы (которая поставит суды в зависимость от Запада), смены руководства силовых структур (условно говоря назначение генпрокурором человека формата Рябошапки), а также смену правительства с заполнением его людьми формата Гончарука. Также, не исключено, что и вчерашнее решение по закрытию трех телеканалов также было выполнением требований американцев.

Впрочем, все остальные "хотелки" Зеленскому будет выполнить намного сложнее. И дело даже не в том, хочет ли он это делать или нет. А в том, что люди формата Гончарука или Рябошапки не пройдут утверждение в нынешнем составе парламента.

А распускать Раду для Зеленского в нынешней ситуации равно самоубийству. Новый парламент "слуги" не будут контролировать вообще, учитывая падение рейтинга партии президента.

Киев против Пекина: зачем Зе объявил войну Китаю?

Но если для внутриукраинской вертикали власти еще есть вопросы относительно того, кто же главный в Украине, то для остального мира их уже не существует. Это стало окончательно ясно после того, как Зеленский ввел своим указом санкции против четырех китайских компаний, участвовавших в покупке предприятия "Мотор Сич".

Вчера МИД КНР прислал ноту протеста (которую наши скрыли) и устно выразил возмущение таким решением украинского президента. И имел для этого все основания, потому что при покупке завода вертолетных двигателей китайские компании не нарушили ни одного украинского закона, ни одного китайского закона и ни одного правила международной торговли. Соответственно, у Зеленского не было причин, чтобы блокировать активы компаний, запрещать их сделки и торговые операции на украинской территории.

И для всего мира очевидно: если Киев пошел на грубейшее нарушение международных правил бизнеса, то только по одной причине – из-за команды Белого дома. Кто-то может одобрять такое решение, кто-то нет, но всем очевидно: Украина – не независимое государство.

А хуже всего того, что под давлением Штатов Зеленский действует вопреки интересам страны. Потому что достаточно посмотреть на статистику того, какое государство покупает больше всего украинской продукции, то станет ясно, что с Китаем ссориться нельзя – даже если это не понравится Вашингтону.

Генштаб против министра обороны

Главный внутриукраинский скандал вчерашнего дня связан с армией. Точнее, с ее высшим командованием, внутри которого произошел раскол: главком ВСУ Руслан Хомчак, глава Генштаба Сергей Корнийчук и командующий Воздушными силами Сергей Дроздов подали в суды иски против министра обороны Андрея Тарана.

Возможно, тут следовало бы радоваться, что даже украинские военные стали настолько цивилизованными, что решают свои споры в суде. Возможно, на Западе такие прецеденты существуют, но мы о них не знаем. Но для нашей ментальности выглядит все-таки странно, когда в суде военному министру противостоят три его главных подчиненных.

Однако главный скандал, пожалуй, не в самом факте суда (хотя очевидно, что в эту историю уже должен вмешаться главнокомандующий и разрулить конфликт, который ставит под угрозу управляемость всеми вооруженными силами). Главный скандал – в подоплеке этого конфликта.

Хотя ее всеми силами пытаются скрыть, но даже из имеющейся информации очевидно, что яблоком раздора стало то, что армия занимается коммерческой деятельностью.

Понятно, что наши военные, несмотря на разрекламированное внимание к ним Петра Порошенко, высокими доходами похвастаться не могут. И особенно авиация, которую после истории с малайзийским "Боингом" убрали от греха подальше с Донбасса. Но когда армейские подразделения начинают выполнять коммерческие функции (пусть даже во благо всей армии), это ставит на их боеспособности крест.

В данном правиле нет исключений. Если бы наши генералы учили настоящую историю, они знали бы, что именно перевод Белой армии на самообеспечение в 1919 году привел ее к краху. И что Советская армия окончательно развалилась после того, как ее самые активные кадры в 1991 году бросились в Германию – распродавать имущество западной группы войск.

Любая коммерция предполагает и личный интерес ее участников. И если высшие военные чины оказались замешаны в бизнес-деятельности (пусть даже легальной), то ожидать от них полноценной деятельности по защите страны уже не стоит.