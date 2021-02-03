Во время совместного марафона телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, посвященного их блокировке Владимиром Зеленским, ведущие озвучили информацию о том, что вокруг павильона на киностудии Довженко, где идут съемки программы, стягивается охрана. Силовики не пускают гостей на эфир.

Также, по информации СМИ, силовым структурам поручили всеми силами блокировать работу телеканалов, которые ведут вещание на YouTube.

"Нас держат в заложниках?" - задали вопрос ведущие в студии.

В эфире они попытались связаться по телефону с начальником охраны киностудии Довженко, где восьмой павильон окружила охрана. Ведь есть вероятность, что присутствующих сейчас в студии гостей из павильона не выпустят.

Нардеп Татьяна Плачкова, которая присоединилась к эфиру около 00:45, отметила, что ее не впускала охрана, даже когда она показала удостоверение народного депутата. И процитировала слова охранника студии Довженко: "У нас четкое указание. Телеканалы закрыты, никого не пускаем".

Ранее "Страна" приводила мнения журналистов по поводу событий с тремя оппозиционными телеканалами.

Свой комментарий происходящему дала и партия "Оппозиционная платформа".

Также мнение о санкциях против него высказал владелец опальных СМИ Тарас Козак.