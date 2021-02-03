Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко назвал блокировку трех телеканалов и санкции против своего однопартийца Тараса Козака политически мотивированными преследованиями и наступлением на демократию.

По словам Бойко, блокировка не лояльных к власти трех телеканалов и санкции против оппозиционного народного депутата без суда и следствия - беспрецедентное наступление на свободу слова, которого не было за всю историю независимости.

"Это прямое нарушение Конституции и законов Украины и дорога к установлению в стране личной диктатуры. Вдвойне трагично, что на этот шаг пошел президент, от которого ждали мира и прогресса. Восстановления прав граждан и защиты демократии. Сегодня эти надежды рухнули окончательно", - констатировал парламентарий.

Он добавил, что Владимир Зеленский не оправдал ожидания граждан и оказался не способен к конструктивному диалогу. На критику он ответил репрессиями, и такой шаг ввергает страну в новый политический кризис.

"Наша политическая сила готова оказать всю необходимую политическую и правовую поддержку нашему однопартийцу и репрессированным СМИ. Нас не остановят политические репрессии, мы не прекратим бороться за права украинских граждан, за мир и демократию в Украине. Правда и закон на нашей стороне, справедливость будет восстановлена", - заверил Бойко.

Ранее "Страна" приводила заявление "ОПЗЖ", назвавшей действия власти узурпаторскими.

Мы также рассказывали, что говорят журналисты о закрытии телеканалов.

Между тем на YouTube начался совместный марафон каналов 112, NewsOne и ZIK, посвященный их запрету Зеленским.