В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" прокомментировали указ Владимира Зеленского об отключении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и введении персональных санкций против их владельца Тараса Козака. В политсиле назвали его актом узурпации власти, откровенной цензуры, а также механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии.

Заявление партии опубликовано на ее сайте в ночь на 3 февраля.

"Страна" приводит мнение оппозиционной политсилы.

"Идя по пути коррупции, кражи денег на "Большой стройке", поднимая тарифы на газ для населения, преследуя русскоязычных граждан и поддерживая национал-радикалов, Зеленский не мог проигнорировать свободу слова тех средств массовой информации, которые выступали с обоснованной критикой его действий.

Это решение, автоматически переводящее Украину в число диктатур, свидетельствует лишь о полном банкротстве действующей власти, реальности катастрофического падения рейтинга лично Зеленского и партии "Слуга народа".

Решение президента Зеленского полностью противоречит действующему законодательству. Часть вторая статьи 1 Закона Украины "О санкциях" гласит: "Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность".

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак является гражданином Украины, потому решение, принятое Зеленским, – грубейшее, вопиющее нарушение украинского законодательства, поскольку действие Закона Украины "О санкциях" на них не распространяется. Законы и Конституция Украины (статья 62) прямо запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке и не установлена решением суда. Никакими указами Президента без решения суда не может быть прекращена деятельность телевизионных каналов.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что умышленные, преступные действия Зеленского, который провалился как лидер государства, – это попытка расправы над оппозиционной политической силой, согласно данным социологических опросов являющейся лидером политических симпатий.

Представители политических сил Украины, гражданского общества и мыслящие граждане должны отдавать себе отчет в том, что власть Зеленского твердо встала на путь узурпации власти, установления диктатуры, уничтожения оппозиции и расправы над свободой слова.

Мы обращаемся к международным организациям и их мониторинговым миссиям в Украине, дипломатическим представительствам с призывом решительно осудить диктаторские действия Зеленского. Указать на недопустимость репрессий против оппозиции и независимых СМИ".

Ранее мы приводили совместное заявление закрытых телеканалов по поводу решения власти.

Также "Стране" прокомментировал ситуацию с санкциями сам Тарас Козак.

Между тем в интернете начался совместный марафон каналов 112, NewsOne и ZIK, посвященный их запрету Зеленским.