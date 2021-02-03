На видеохостинге YouTube стартовал совместный экстренный марафон трех телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, посвященный их блокировке и введению санкций против владельца СМИ Тараса Козака.

Впервые журналисты NewsOne Диана Панченко и ZIK Ростислав Сухачев ведут эфир вместе. По этому поводу они даже пошутили в начале марафона: мол, давно мечтали провести совместный эфир, но никогда не думали, что это произойдет при таких обстоятельствах.

Во время марафона ведущие озвучили информацию о том, что вокруг павильона на киностудии Довженка, где идут съемки программы, стягивается охрана, которая не пускает гостей на эфир. Также, по информации издания, силовым структурам поручили всеми силами блокировать работу телеканалов, даже для вещания на YouTube.

"Нас держат в заложниках?" - задают вопрос ведущие. В эфире они пытались связаться по телефону с начальником охраны киностудии Довженка, где 8-й павильон окружила охрана. Гостей не впускают в павильон, и есть опасения, что присутствующих сейчас в студии гостей из павильона не выпустят.

Нардеп Татьяна Плачкова, которая только что присоединилась к эфиру, отметила, что ее не впускала охрана, даже когда она показала удостоверение народного депутата. И процитировала слова охранника студии Довженко: "У нас четкое указание. Телеканалы закрыты, никого не пускаем".

Трансляция марафона на YouTube-канале NewsOne

Трансляция марафона на YouTube-канале ZIK

Трансляция марафона на YouTube-канале "112 Украина"

Ранее "Страна" рассказывала, что решение Зеленского шокировало журналистов каналов.

Мы также приводили совместное заявление каналов в связи с действиями президента.

Санкции против себя комментировал и Тарас Козак.