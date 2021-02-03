Руководитель телеканала Newsone Юрий Будяк прокомментировал "Стране" блокировку телеканала. По его словам, юристы уже готовят иски в суд.

"Мы считаем такое решение не просто незаконным, а полным уничтожением свободы слова как таковой. Полнейшая диктатура в демократической стране. Наши юристы уже готовят иски в суд.

Мы будем обращаться во все международные организации и к лидерам европейских и других стран. Сделаем все возможное, чтобы зритель не остался без источника объективной информации и площадки свободы слова", - сказал Юрий Будяк.

Напомним, что 2 февраля своим указом президент Владимир Зеленский ввел решение СНБО о введении персональных санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака. В том числе об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов 112, NewsOne, ZIK. То есть в Украине уничтожаются три крупнейших оппозиционных телеканала.

На каналах 112, NewsOne и ZIK, которые уже отключили от вещания, готовят марафоны по поводу их закрытия Зеленским.

Также обнародовано заявление телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne в связи с санкциями от Зеленского.