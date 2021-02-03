Народный депутат Тарас Козак из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", против которого указом президента Владимира Зеленского были введены санкции на 5 лет, сообщил "Стране", что узнал об этом как и все - из новостей. Никакой информации из Офиса президента ему на этот счет не поступало.

Тарас Козак назвал санкции незаконными, напомнив о части второй статьи 1 закона Украины "О санкциях", согласно которой "санкции могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юрлицу, юрлицу, которое находится под контролем иностранного юрлица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность".

"Это целиком незаконное постановление, президент превысил свои полномочия, он не имеет права вводить такие санкции. Разговоры об этом ходили, но никто не думал, что они такие беспредельщики и могут так беспринципно нарушать закон, вводя санкции против гражданина Украины и украинских компаний. Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит в Украине. Это наступление на правду", - сообщил "Стране" Тарас Козак.

Ранее "Страна" приводила реакцию на санкции сотрудников опальных телеканалов.

Мы также цитировали слова главы НСЖУ о запрете трех оппозиционных СМИ Украины, а продюсер "112 Украина" уже пообещал, что каналы будут бороться за свои права.