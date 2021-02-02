Редакции телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne опубликовали совместное заявление в связи с введенными санкциями СНБО против владельца холдинга – народного депутата Тараса Козака.

Заявление опубликовано на сайтах телеканалов.

Власть в лице президента Украины Владимира Зеленского приняла решение об уничтожении трех оппозиционных телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии трех телеканалов. Действуя по прямой указке президента, СНБО по надуманному предлогу запретил деятельность телеканалов медиахолдинга "Новости".

Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ.

Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о "невиданных ранее успехах".

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Обращаемся к президенту Украины: если вы закроете неугодные телеканалы, ситуация в стране от этого не улучшится, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся. Потому займитесь делом, а не тем, чем вы занимаетесь.

А мы продолжим говорить правду гражданам Украины.

Ранее глава НСЖУ уже отреагировал на санкции против трех телеканалов, заявив, что власть этим решением выходит на рамки правового поля.

Напомним, вечером 2 февраля телеканалы 112, NewsOne и ZIK, которым аннулировали лицензии из-за персональных санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, отключили от телеэфира.