Артем Марчевский, генеральный продюсер телеканала "112 Украина", прокомментировал "Стране" прекращение вещания из-за санкций, наложенных властью на владельца медиахолдинга Тараса Козака.

"Насколько мы видим, нас уже отключили от эфира. У ZIK была цифровая лицензия и спутниковая, у NewsOne и "112" - только спутниковая. Мы продолжаем вещать на YouTube - интернет пока еще не подконтролен этим идиотам, и остается для нас пока единственной доступной площадкой", - сказал продюсер.

Он добавил, что три опальных телеканала дают почти полторы тысячи рабочих мест.

"А люди, которые называют себя президентами, главами СНБО и всяким прочим ширпотребом, просто приняли решение лишить 1,5 тысячи людей рабочих мест. К тому же они сделали это без какого-либо решения суда, без какого-либо следствия и вообще без каких-либо веских причин. Они взяли и уничтожили три крупнейших информационных телеканала (а мы занимали первые три места в рейтинге информационных каналов). А также наложили персональные санкции на гражданина Украины, что является полным правовым беспределом и просто идиотизмом. Мне даже тяжело подбирать слова, я не знаю, как культурно это комментировать", - признался Марчевский.

Он заверил, что не пройдет и одного-двух дней, как зрители телеканалов приедут под Офис президента и будут требовать отмены преступного решения власти.

"Как можно вот так просто взять и закрыть три телеканала? Такое не позволяют себе даже в слаборазвитых африканских странах", - сказал наш собеседник.

Он пообещал постараться сохранить все коллективы и до последнего вздоха бороться за право зрителей получать достоверную и качественную информацию.

"Мы будем отстаивать наши права и будем обжаловать это решение в суде, и если потребуется, не только украинских. Честно говоря, в украинские суды мы и не особо верим. Есть европейские суды, международное право. Причём они специально нас отключили ночью. Но я уверен, что в ближайшие часы, максимум - уже завтра с утра будет достойная реакция европейских чиновников, правозащитных организаций и мировой общественности. То, что сделала украинская власть с нами - это нонсенс. Такого просто не может быть в цивилизованном государстве", - заявил Марчевский "Стране".

Ранее "Страна" приводила реакцию журналистских коллективов каналов на решение властей.

Мы также рассказывали о реакции главы НСЖУ на отключение телеканалов.

Как мы писали, эти СМИ постоянно подвергаются давлению. Например, осенью Нацсовет по ТВ назначил проверку каналов за трансляцию встречи Медведчука с Путиным.