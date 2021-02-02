Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отреагировал на введенные президентом Владимиром Зеленским санкции против владельца трех телеканалов Тараса Казака.

По его словам, этим решением власть выходит за рамки правового поля.

"Ответственность для СМИ должна наступать вследствие законных действий, с использованием права на защиту, вследствие дебатов по решению медиарегуляторов. Тут внесудебным способом происходит блокирование телеканалов, СМИ с огромной аудиторией, при чем это те СМИ, куда до последнего приходили представители власти, "Слуг народа", то есть, даже таким образом они подтверждали, что взаимодействуют с украинской аудиторией. Это наступление на свободу слова, лишение права на информацию большого числа украинцев. Это приведет к информационному взрыву и шоку международных партнеров", - сказал Томиленко.

Он отметил, что речь идет о чрезвычайной ситуации.

"Мы будем информировать Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров - Офис ОБСЕ по вопросам свободы слова. И, очевидно, что уже в ближайшее время в рабочем формате все международные институции, которые занимаются вопросами свободы слова, будут реагировать на эту ситуацию, изучать все основания для такого решения, и появится публичная реакция", - сказал глава НСЖУ.

Напомним, вечером 2 февраля телеканалам 112, NewsOne и ZIK аннулировали лицензии из-за персональных санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

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