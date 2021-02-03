Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел решение СНБО о введении персональных санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака. В том числе речь идет об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов 112, NewsOne и ZIK. То есть фактически уничтожаются три крупнейших оппозиционных телеканала.

Собрали мнения журналистов об этом.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко прокомментировал "Стране" отключение телеканалов.

"Таким решением власть выходит за рамки правового поля. Ответственность для СМИ должна наступать вследствие законных действий, с использованием права на защиту, вследствие дебатов по решению медиарегуляторов. Тут внесудебным способом происходит блокирование телеканалов, СМИ с огромной аудиторией, при чем это те СМИ, куда до последнего приходили представители власти, "Слуги народа", то есть, даже таким образом они подтверждали, что взаимодействуют с украинской аудиторией. Это наступление на свободу слова, лишение права на информацию большого числа украинцев. Это приведет к информационному взрыву и шоку международных партнеров.

Речь идет о чрезвычайной ситуации. Мы будем информировать Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров - Офис ОБСЕ по вопросам свободы слова. И, очевидно, что уже в ближайшее время в рабочем формате все международные институции, которые занимаются вопросами свободы слова, будут реагировать на эту ситуацию, изучать все основания для такого решения, и появится публичная реакция".

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова пишет, что попытка свернуть в стране свободу слова для Зеленского ничем хорошим не закончится.

"Не дожидаясь утра уже отключены три ведущих информационных канала - 112, NewsOn, ZIK. Последствия указа президента о санкция против формального владельца каналов - депутата Козака. Свобода слова. Так она выглядит.

Институциональная память - гарантия безопасности. БОльшая часть проблем у Порошенко начались тогда, когда он тронул "неправильные СМИ". Тогда в его жизни появились Мальдивы, "плёнки Онищенко", Липецкая фабрика, которая у него не работала, а у нас - заработала, "свинарчуки" и прочие приключения Мурзилки. Кто-то должен был рассказать Зеленскому, чем чревато такое решение. Какой эффект повлечёт за собой попытка загнобить свободу слова - хорошее последствие двух революций, которые у нас сохранились вопреки всему.

Будут необратимые последствия как для рейтинга, так и для имиджа Зеленского в глазах европейских лидеров, большинство из которых даже не поздравили его с ДР. А теперь представьте, что случится, если окажется, что указ не сработает и каналы .... снова включат.

Пшик и крах. Вот что их ожидает".

Журналистка Олеся Медведева призвала коллег по цеху объединяться и не допустить наступления на свободу слова.

"Уважаемые журналисты 112 Украина, NEWSONE TV, Телеканал ZIK, все вменяемые журналисты Украины с вами!

Публичность сейчас ваше самое сильное оружие. За вами стоит ваша благодарная аудитория, ваши телезрители.

Свобода слова в Украине сегодня закончилась, но мы с этим не смиримся и не будем молчаливо созерцать уничтожение лучших в своём деле.

Готова оказать любую помощь и поддержку.

Думаю, стоит создать инициативную группу по противодействию атаке на свободу слова.

Это дело чести и нашей профессии!"

Журналистка Анастасия Товт напомнила слова Владимира Зеленского, который полтора года назад пообещал, что не закроет ни одного телеканала.

"История одного обманщика. В цитатах.

Сентябрь, 2019 год:

"Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", - сказал Зеленский.

Январь, 2021 год:

"Президент Зеленский одобрил решение СНБО о введении персональных санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака. Это решение аннулирует лицензии на вещание принадлежащих ему телеканалов (112, NewsOne, ZIK)".

Анастасия Товт также отметила, что Зеленский повторяет ошибки своего предшественника Петра Порошенко, который тоже объявлял войну неугодным СМИ, за что поплатился своим рейтингом. И вспомнила о хештеге #нечуванасвободаслова.

"Президент закрыл сразу 3 телеканала и ввел санкции против своего же гражданина. Цензор и диктатор. 2 в 1", - отреагировал журналист Денис Иванеско.

Есть и те, кто обрадовался отключение телеканалов. Крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев порадовался закрытию каналов и выдвинул лозунг "Слава Соединенным Штатам".

"Владимир Зеленский сделал то, что почему-то не сделал Петр Порошенко. Наконец, пророссийские каналы в Украине получили то, что они заслуживали давно. Это - враги, это - агенты России. Призываю коллег не брать на работу никого из тех, кто работал на Россию. Слава Соединенным Штатам! Смерть всем врагам!"

Напомним, что уже вечером 2 февраля все три канала исчезли из телеэфира.