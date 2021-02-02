Как стало известно "Стране", на телеканалах "112 Украина", NewsOne и ZIK, чья работа оказалась заблокирована из-за наложения санкций на их владельца Тараса Козака, паники нет, но ситуация напряженная.

Источник сообщил нашему изданию, что сейчас руководство телеканалов немедленно выезжает в редакции, а ведущие планируют выйти в срочный эфир, посвященный санкциям.

В эфир канала NewsOne вскоре выйдет ведущая Диана Панченко, на ZIK появится Ростислав Сухачев. О планах "112 канала" пока ничего не известно.

Диана Панченко в комментарии "Стране" сообщила, что телеканал NewsOne сейчас готовит марафон о санкциях.

"У нас скоро эфир. Будет марафон. Согласно указу президента, вещание прекращаем завтра", - отметила ведущая.

Ростислав Сухачев также сказал, что сейчас на канале ZIK готовятся к экстренному эфиру.

Сотрудники одного из этих телеканалов признались "Стране", что они в шоке от происходящего.

"Скоро начнутся эфиры на телеканалах. Включайте. Мы все в шоке. Это как гром среди ясного неба. Как мы понимаем, завтра мы не сможем выйти в эфир", - сказал собеседник "Страны".

Все три телеканала, входящие в один медиахолдинг, собираются провести общий марафон в YouTube по теме блокировки каналов.

Как мы писали, эти каналы постоянно подвергаются прессингу и бесконечным проверкам. Например, одну из последних Нацсовет по ТВ назначил осенью за трансляцию встречи Медведчука с Путиным.

Также регулятор откровенно придирается к телеканалу "Наш".





