"Мы все в шоке". На каналах 112, NewsOne и ZIK готовят марафоны по поводу их закрытия Зеленским
Как стало известно "Стране", на телеканалах "112 Украина", NewsOne и ZIK, чья работа оказалась заблокирована из-за наложения санкций на их владельца Тараса Козака, паники нет, но ситуация напряженная.
Источник сообщил нашему изданию, что сейчас руководство телеканалов немедленно выезжает в редакции, а ведущие планируют выйти в срочный эфир, посвященный санкциям.
В эфир канала NewsOne вскоре выйдет ведущая Диана Панченко, на ZIK появится Ростислав Сухачев. О планах "112 канала" пока ничего не известно.
Диана Панченко в комментарии "Стране" сообщила, что телеканал NewsOne сейчас готовит марафон о санкциях.
"У нас скоро эфир. Будет марафон. Согласно указу президента, вещание прекращаем завтра", - отметила ведущая.
Ростислав Сухачев также сказал, что сейчас на канале ZIK готовятся к экстренному эфиру.
Сотрудники одного из этих телеканалов признались "Стране", что они в шоке от происходящего.
"Скоро начнутся эфиры на телеканалах. Включайте. Мы все в шоке. Это как гром среди ясного неба. Как мы понимаем, завтра мы не сможем выйти в эфир", - сказал собеседник "Страны".
Все три телеканала, входящие в один медиахолдинг, собираются провести общий марафон в YouTube по теме блокировки каналов.
Как мы писали, эти каналы постоянно подвергаются прессингу и бесконечным проверкам. Например, одну из последних Нацсовет по ТВ назначил осенью за трансляцию встречи Медведчука с Путиным.
Также регулятор откровенно придирается к телеканалу "Наш".