Вечером 2 февраля, телеканалы 112, NewsOne и ZIK, которым аннулировали лицензии из-за персональных санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, отключили от телеэфира.

Все три телеканала уже недоступны пользователям "Воля кабельное". Вместо эфира выдает такую картинку.

При этом на YouTube прямые эфиры доступны.

Эту информацию "Стране" подтвердили руководители телеканалов "112" и NewsOne.

Так, руководитель NewsOne Юрий Буряк сообщил, что все три телеканала уже отключены, вещание продолжается только в YouTube.

Артем Марчевский, генеральный продюсер телеканала "112", также прокомментировал «Стране» прекращение вещания из-за санкций, наложенных на владельца медиахолдинга Тараса Козака.

"Насколько мы видим, нас уже отключили от эфира. У ZIK была цифровая лицензия и спутниковая, у NewsOne и "112" только спутниковая. Мы продолжаем вещать на YouTube - интернет пока еще не подконтролен этим идиотам, и остается для нас пока единственной доступной площадкой", - сообщил Марчевский.

Напомним, что вечером 2 февраля пресс-служба Офиса президента сообщила, что Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021г "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.

То есть в Украине уже с завтрашнего утра уничтожаются три крупнейших оппозиционных телеканала.