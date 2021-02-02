Главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что украинцы смогут записаться на прививку от коронавируса тремя способами.

Их чиновник перечислил в эфире телеканала "Прямой" 2 февраля.

"Как будет проходить запись? Запись предусматривается тремя способами. Первый - это сайт COVID-19, на котором появится кнопочка "записаться на прививку". Будет небольшое количество вопросов, где вас четко автомат отбрасывает в определенную группу и говорит, когда и на какой срок вам предусмотрена вакцинация. Второй способ записаться - это уже непосредственно вы можете зайти в электронную очередь своей медицинской информационной системы, которой пользуется ваш семейный врач. И третий способ - это для тех, кто не умеет пользоваться интернетом, или не знает, какая медицинская информационная система. Это возможность позвонить на горячую линию 0-800-60-20-19, и все действия на сайте COVID-19 за вас осуществит оператор, который спокойно может принять звонок, зарегистрировать на проведение прививки, и вам придет СМСка с местом и датой, когда будет проведена прививка", - рассказал Ляшко.

Он добавил, что кампания вакцинации в Украине начнется в уже в текущем месяце.

Как писала "Страна", онлайн-платформу для записи на вакцинацию скоро должен будет представить Кабмин.

Мы также сообщали, что на этой неделе Минздрав планирует заключить контракты с производителями вакцин от коронавируса.