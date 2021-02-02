Государственный департамент США после призыва госсекретаря Энтони Блинкена в Твиттере освободить Алексея Навального опубликовал более развернутое заявление по ситуации с российским оппозиционером.

В ведомстве пообещали привлекать Россию к ответственности за несоблюдение прав ее граждан.

Заявление появилось на сайте Госдепа 2 февраля.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционера Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, заменив его условный срок тюремным заключением. Как и каждый гражданин России, Навальный имеет права, предусмотренные Конституцией России, и Россия имеет международные обязательства уважать равенство перед законом и право на свободу выражения мнений и мирных собраний", - отметили в ведомстве и вновь призвали правительство России немедленно и безоговорочно освободить оппозиционера, а также "сотни других российских граждан, незаконно задержанных в последние недели за осуществление своих прав, включая права на свободу выражения мнений и мирных собраний".

В Госдепе также напомнили, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к выводу, что осуждение Навального в 2014 году, которое является основанием для нового приговора, было "незаконным и произвольным" и "политически мотивированным". Нынешнее судебное разбирательство в отношении Навального в США расценили как "продолжение усилий по нарушению прав Навального и подавлению политического плюрализма, как ранее было установлено ЕСПЧ".

"Даже работая с Россией над продвижением интересов США, мы будем тесно координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами в стремлении привлекать Россию к ответственности за несоблюдение прав ее граждан", - резюмировали в Госдепе.

Как писала "Страна", вслед за США Навального потребовали освободить в ФРГ, Франции и Великобритании.

Между тем в Москве сторонники Навального вышли на протест после приговора суда.