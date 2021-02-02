Зеленский ввёл решение СНБО о введении персональных санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

В том числе речь идёт и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов (112, NewsOne, ZIK).

То есть в Украине с завтрашнего утра уничтожаются три крупнейших оппозиционных телеканала.

"Страна" публикует всю информацию об этом скандале и реакцию на него.

23:18 "Президент закрыл сразу 3 телеканала и ввел санкции против своего же гражданина. Цензор и диктатор. 2 в 1", - отреагировал журналист Денис Иванеско.

23:16 Юрист Андрей Портнов назвал происходящее диктатурой.

"Закрытие трёх телеканалов без решения суда Указом Президента — это диктатура. Указ противоречит международным стандартам, Конституции и украинским законам. Проигрышная партия. Впереди большой кризис".

23:10 Юрист Елена Лукаш цитирует закон о санкциях. Там запрещено вводить их против граждан Украины.

23:07 Телеканалы уже прекратили вещание, сообщают "Стране" читатели. Вот, что показывает вместо них провайдер "Воля кабель".

23:00 Вечером 2 февраля пресс-служба Офиса президента сообщила, что Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет, сообщила .

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021г "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в тексте указа.

Сообщается, что контроль за выполнением этого решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ № 43/2021г. вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что Нацсовет проверит телеканалы ZIK, 112 Украина и NewsOne из-за трансляции встречи Медведчука и Путина.

Кроме того, Нацсовет объявил предупреждение телеканалу "112" за критику власти.