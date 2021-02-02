В 2021 году Украина рассчитывает получить 2,2 миллиарда долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом 1 февраля заявил в интервью агентству Reuters председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

В агентстве отметили, что комментарий главы НБУ - первый от высокопоставленного украинского чиновника, озвучивающий ожидания Киева с момента возобновления в декабре переговоров МВФ по кредитам (после того, как программа была сорвана в прошлом году из-за опасений по поводу темпов реформ).

Шевченко также впервые сообщил, что в 2021 году правительство планирует выпустить еврооблигаций на сумму около 2,4 миллиардов долларов.

"Мы ожидаем три транша, по 0,5 млрд СДР (специальные права заимствования - Ред.) каждый, на общую сумму около 2,2 млрд долларов в этом году, а остальные деньги - в 2022 году", - сказал Шевченко.

Он добавил, что работа миссии фонда продолжается.

"По итогам этой недели станет яснее, какие договоренности мы достигаем", - ответил Шевченко, когда его спросили, может ли Киев рассчитывать на получение денег до конца первого квартала.

По его словам, НБУ выполняет свои обязательства перед МВФ, невзирая на опасения по поводу независимости центрального банка, которые проявились в прошлом году, когда его предшественник ушел в отставку, сославшись на политическое вмешательство.

Шевченко также сказал, что парламенту, возможно, потребуется принять некоторые законопроекты для дополнительных займов, не уточнив, какие именно.

Он сообщил, что власти не обсуждали возможное продление 18-месячной программы кредитования после появления в СМИ информации о том, что Украина попросила об этом.

Кроме того, НБУ ожидает, что иностранные портфельные инвесторы принесут около 1 миллиарда долларов, купив в этом году государственные облигации на внутреннем рынке.

"На международных рынках появился новый оптимизм... Мы надеемся, что этот оптимизм не обойдет стороной Украину", - сказал Шевченко.

Напомним, 9 июня 2020 года МВФ одобрил новую программу кредитования stand-by для Украины. Программа поддержки утверждена на $5 млрд сроком на 1,5 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина ведет переговоры с МВФ о создании специализированного финансового суда.