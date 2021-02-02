Инженерная компания по робототехнике Boston Dynamics показала как робособака Spot убирала мусор на улице.

Об этом рассказывает портал Digital Trends.

"Теперь, когда у Spot есть рука, кроме ног и камер", - заявили в компании.

Отмечается, что робособака может убирать с пола предметы (или мусор), наводит порядок в гостиной, открывает двери, включает или выключает свет, ухаживает за садом.

"Движение руки и тела автоматически координируются для упрощения выполнения задач и расширения рабочего пространства руки, для ее безграничного движения", - сказали в Boston Dynamics.

25-килограммовая робособака Spot была представлена еще в 2016 году, но тогда у нее не было руки.

Напомним, американского производителя робособак Boston Dynamics купил Hyundai.

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