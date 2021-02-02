Роботов Boston Dynamics научили убирать мусор новой рукой. Видео
Инженерная компания по робототехнике Boston Dynamics показала как робособака Spot убирала мусор на улице.
Об этом рассказывает портал Digital Trends.
"Теперь, когда у Spot есть рука, кроме ног и камер", - заявили в компании.
Отмечается, что робособака может убирать с пола предметы (или мусор), наводит порядок в гостиной, открывает двери, включает или выключает свет, ухаживает за садом.
"Движение руки и тела автоматически координируются для упрощения выполнения задач и расширения рабочего пространства руки, для ее безграничного движения", - сказали в Boston Dynamics.
25-килограммовая робособака Spot была представлена еще в 2016 году, но тогда у нее не было руки.
Напомним, американского производителя робособак Boston Dynamics купил Hyundai.
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