Власти Великобритании, ФРГ и Франции практически одновременно призвали освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которому 2 февраля суд в Москве заменил условный срок на 3,5 года колонии.

Призывы опубликованы в Твиттер-аккаунтах официальных лиц стран.

Так, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб после вынесения приговора судом написал, что РФ обязана освободить политика без каких-либо условий.

"Великобритания призывает немедленно и без каких-либо условий освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных за последние две недели", - говорится в посте Рааба.

Позже Рааб добавил еще одну запись о том, что приговор Навальному показывает: "Россия не может придерживаться самых базовых обязательств, которые возлагают на любого ответственного члена международного сообщества".

Глава МИД ФРГ Хайко Маас тоже осудил приговор Навальному.

"Приговор Алексею Навальному является горьким ударом по твердо установленным свободным правам и верховенству закона в России. ЕСПЧ уже критиковал эту процедуру как необоснованную в 2017 году. Алексея Навального нужно немедленно освободить", - считает Маас.

А министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан еще до приговора сделал такое же точно заявление.

"Мы требуем немедленного освобождения Алексея Навального", - указал министр, добавив, что аресты его соратников необоснованны и совершенно неприемлемы.

Ранее в таком же ключе высказался новый глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"Страна" внимательно следит за событиями вокруг суда над Навальным в Москве.