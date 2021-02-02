В Украине зарегистрировали высокий уровень депрессии по сравнению с остальными странами. Минздрав дал несколько советов, которые помогут улучшить психическое здоровье человека.

Об этом сообщает "Центр общественного здоровья" на своей странице в Facebook.

В частности, в Украине каждый восьмой взрослый (12,4%) сообщил о симптомах, соответствующие клиническому диагнозу депрессии.

В МОЗ напомнили, что психическое здоровье - это состояние благополучия, при котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свою общину.

"Психическое здоровье является основой благополучия человека и эффективного функционирования сообщества", - сообщили в ЦОЗ.

Также там дали пять советов, которые помогут улучшить психическое здоровье человека:

общайтесь с другими людьми (хорошие отношения с окружающими важны для вашего психического здоровья, ведь они помогают развить чувство принадлежности к группе, дают возможность поделиться положительным опытом с другими и почувствовать эмоциональную поддержку);

(хорошие отношения с окружающими важны для вашего психического здоровья, ведь они помогают развить чувство принадлежности к группе, дают возможность поделиться положительным опытом с другими и почувствовать эмоциональную поддержку); будьте физически активными (регулярная физическая активность связана с низким уровнем депрессии и тревожности во всех возрастных группах, повышением самооценки и хорошим настроением);

(регулярная физическая активность связана с низким уровнем депрессии и тревожности во всех возрастных группах, повышением самооценки и хорошим настроением); продолжайте учиться (исследования показывают, что освоение новых навыков улучшает психическое состояние благодаря повышению уверенности в себе через развитие целеустремленности);

(исследования показывают, что освоение новых навыков улучшает психическое состояние благодаря повышению уверенности в себе через развитие целеустремленности); помогайте другим (ученые обнаружили, что доброта и щедрость могут помочь улучшить ваше психическое состояние благодаря созданию положительных эмоций и ощущение важности. Небольшие добрые дела для других людей или волонтерство способствуют повышению уровня нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин и эндорфин);

(ученые обнаружили, что доброта и щедрость могут помочь улучшить ваше психическое состояние благодаря созданию положительных эмоций и ощущение важности. Небольшие добрые дела для других людей или волонтерство способствуют повышению уровня нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин и эндорфин); внимательно относитесь к своим мыслям, эмоциям и поведению (осознание помогает лучше понимать собственные мысли и эмоции, тревогу или переживания, улучшить отношение к жизни и подход к решению проблем. Старайтесь прислушиваться к своему телу, желаний и процессов своего внутреннего мира).







Ранее "Страна" сообщала, что, согласно опросу, на карантине украинцы впадают в депрессию и плохо спят, но не перестают общаться с друзьями. При этом зафиксирован незначительный рост тревожности, усталости и бессонницы среди опрошенных.

Также напомним, что в МОЗ дали украинцам советы, как сохранить социальную активность во время карантина. К тому же, в Минздраве рассказали, как избежать вирус, пока не началась вакцинация в Украине.