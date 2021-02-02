Социальная активность помогает сохранить психологическое здоровье. Фото: freepik

В Украине зарегистрировали высокий уровень депрессии по сравнению с остальными странами. Минздрав дал несколько советов, которые помогут улучшить психическое здоровье человека.

Об этом сообщает "Центр общественного здоровья" на своей странице в Facebook.

В частности, в Украине каждый восьмой взрослый (12,4%) сообщил о симптомах, соответствующие клиническому диагнозу депрессии.

В МОЗ напомнили, что психическое здоровье - это состояние благополучия, при котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свою общину.

"Психическое здоровье является основой благополучия человека и эффективного функционирования сообщества", - сообщили в ЦОЗ.

Также там дали пять советов, которые помогут улучшить психическое здоровье человека:

  • общайтесь с другими людьми (хорошие отношения с окружающими важны для вашего психического здоровья, ведь они помогают развить чувство принадлежности к группе, дают возможность поделиться положительным опытом с другими и почувствовать эмоциональную поддержку);
  • будьте физически активными (регулярная физическая активность связана с низким уровнем депрессии и тревожности во всех возрастных группах, повышением самооценки и хорошим настроением);
  • продолжайте учиться (исследования показывают, что освоение новых навыков улучшает психическое состояние благодаря повышению уверенности в себе через развитие целеустремленности);
  • помогайте другим (ученые обнаружили, что доброта и щедрость могут помочь улучшить ваше психическое состояние благодаря созданию положительных эмоций и ощущение важности. Небольшие добрые дела для других людей или волонтерство способствуют повышению уровня нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин и эндорфин);
  • внимательно относитесь к своим мыслям, эмоциям и поведению (осознание помогает лучше понимать собственные мысли и эмоции, тревогу или переживания, улучшить отношение к жизни и подход к решению проблем. Старайтесь прислушиваться к своему телу, желаний и процессов своего внутреннего мира).

В Минздраве дали пять советов, которые помогут улучшить психическое здоровье человека
Минздрав дал несколько советов, которые помогут улучшить психическое здоровье
Минздрав дал несколько советов, которые помогут улучшить психическое здоровье
Ранее "Страна" сообщала, что, согласно опросу, на карантине украинцы впадают в депрессию и плохо спят, но не перестают общаться с друзьями. При этом зафиксирован незначительный рост тревожности, усталости и бессонницы среди опрошенных. 

Также напомним, что в МОЗ дали украинцам советы, как сохранить социальную активность во время карантина. К тому же, в Минздраве рассказали, как избежать вирус, пока не началась вакцинация в Украине.

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