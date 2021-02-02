В Москве на Манежную площадь сторонников Навального не пустила полиция. Теперь они идут по улице Тверской, а еще одна колонна проходит у Большого театра.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На данный момент нельзя сказать, что акции многочисленные - пока нет даже той массовости, что была в минувшее воскресенье. Когда на всю Москву вышли 2-3 тысячи человек.

Сейчас счет идет пока только на сотни.

Как ранее сообщала "Страна", еще в Москве закрыли на выход все центральные станции метрополитена, такие как: "Охотный ряд", "Площадь революции", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина" и "Театральная".

Все эти мероприятия устроены из-за того, что сегодня Мосгорсуд рассмотрел ходатайство об изменении оппозиционеру Алексею Навальному меры пресечения с условного срока на реальный по делу "Ив Роше".