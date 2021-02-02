В МОЗ Украины рассказали, как важно утилизировать медицинские отходы
Представители Минздрава рассказали про правильную утилизацию медицинских отходов, которые принадлежат к категории В.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
В частности, категория В - это самая большая группа медицинских отходов, к которым также относятся отходы, которые имели контакт с биологическими жидкостями.
"Сюда включают такие опасно острые отходы, иглы, перья, лезвия. А также - средства индивидуальной защиты, медицинские изделия или расходные материалы загрязненные кровью или другими биологическими жидкостями и тому подобное", - рассказали в Минздраве.
К тому же, к этой категории относят отходы, которые остаются во время и после ухода за пациентами с Covid-19.
"Неправильное обращение с медицинскими отходами может иметь серьезные последствия для общественного здоровья как через прямое влияние, так и отрицательное воздействие на состояние экологии", - говорят в ЦОЗ.
Также там сообщили, как оптимально утилизировать медицинские отходы категории В. Для начала необходимо:
- определить и оборудовать помещения для обращения с отходами;
- определить ответственного за обращение с отходами в заведении;
- разработать и утвердить типичные схемы обращения с отходами и провести соответствующее обучение с работниками.
В ЦОЗ напомнили, что обезвреживать медицинские отходы в манипуляционных кабинетах не рекомендуется. Исключением являются жидкие отходы категории В и отходы категории С (цитостатики и генотоксические лекарственные средства).
Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ сообщили, кому из украинцев введут первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech. В частности, препараты будут распределены между медицинскими работниками.
Также напомним, что в МОЗ напомнили, как правильно использовать, снимать и утилизировать маски и перчатки, чтобы обезопасить от заражения коронавирусом себя и окружающих.