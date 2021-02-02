Представители Минздрава рассказали про правильную утилизацию медицинских отходов, которые принадлежат к категории В.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В частности, категория В - это самая большая группа медицинских отходов, к которым также относятся отходы, которые имели контакт с биологическими жидкостями.

"Сюда включают такие опасно острые отходы, иглы, перья, лезвия. А также - средства индивидуальной защиты, медицинские изделия или расходные материалы загрязненные кровью или другими биологическими жидкостями и тому подобное", - рассказали в Минздраве.

К тому же, к этой категории относят отходы, которые остаются во время и после ухода за пациентами с Covid-19.

"Неправильное обращение с медицинскими отходами может иметь серьезные последствия для общественного здоровья как через прямое влияние, так и отрицательное воздействие на состояние экологии", - говорят в ЦОЗ.

Также там сообщили, как оптимально утилизировать медицинские отходы категории В. Для начала необходимо:

определить и оборудовать помещения для обращения с отходами;

определить ответственного за обращение с отходами в заведении;

разработать и утвердить типичные схемы обращения с отходами и провести соответствующее обучение с работниками.

В ЦОЗ напомнили, что обезвреживать медицинские отходы в манипуляционных кабинетах не рекомендуется. Исключением являются жидкие отходы категории В и отходы категории С (цитостатики и генотоксические лекарственные средства).

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ сообщили, кому из украинцев введут первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech. В частности, препараты будут распределены между медицинскими работниками.

Также напомним, что в МОЗ напомнили, как правильно использовать, снимать и утилизировать маски и перчатки, чтобы обезопасить от заражения коронавирусом себя и окружающих.