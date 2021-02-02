Согласно обновленным сводным данным о ситуации с коронавирусом в мире за истекшие сутки, Украина занимает высокие места по суточному приросту зараженных и по количеству умерших.

Данные опубликованы на портале Worldometer.

В Европе по числу выявленных новых случаев в первую тройку входят:

Испания - 29 064 случая;

Великобритания - 16 840 случаев;

Россия - 16 643 случая.

Украина разместилась на 11-м месте с 2 394 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 119 343 зараженных.

В мире по количеству новых инфицированных лидируют:

Испания;

США - 19 556 случаев;

Великобритания.

Украина в этом списке 22-я. За сутки на планете заразились 226 900 человек.

Статистика прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбик)

По приросту смертей в Европе в первой тройке такие страны:

Великобритания - 1 449 случаев;

Испания - 724 случая;

Россия - 539 случаев.

Украина на континенте на восьмом месте со 156 летальными исходами. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 5 064 человека.

Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:

Великобритания;

США - 809 случаев;

Испания.

Украина в списке 11-я. Всего в мире за сутки скончались 7 868 человек.

Статистика смертей от осложнений COVID-19 в мире (красный столбик)

За все время пандемии, объявленной ВОЗ в марте 2020 года, было выявлено 104 158 459 зараженных. Почти 76 миллионов людей выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 миллиона 255 тысяч человек.

Коронавирусная статистика по миру с начала пандемии

Новые показатели можно сравнить с данными за конец января.

Между тем во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса, похожий на британский.