Украина на 11-м месте в мире по суточному приросту смертей от коронавируса
Согласно обновленным сводным данным о ситуации с коронавирусом в мире за истекшие сутки, Украина занимает высокие места по суточному приросту зараженных и по количеству умерших.
Данные опубликованы на портале Worldometer.
В Европе по числу выявленных новых случаев в первую тройку входят:
- Испания - 29 064 случая;
- Великобритания - 16 840 случаев;
- Россия - 16 643 случая.
Украина разместилась на 11-м месте с 2 394 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 119 343 зараженных.
В мире по количеству новых инфицированных лидируют:
- Испания;
- США - 19 556 случаев;
- Великобритания.
Украина в этом списке 22-я. За сутки на планете заразились 226 900 человек.
Статистика прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбик)
По приросту смертей в Европе в первой тройке такие страны:
- Великобритания - 1 449 случаев;
- Испания - 724 случая;
- Россия - 539 случаев.
Украина на континенте на восьмом месте со 156 летальными исходами. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 5 064 человека.
Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:
- Великобритания;
- США - 809 случаев;
- Испания.
Украина в списке 11-я. Всего в мире за сутки скончались 7 868 человек.
Статистика смертей от осложнений COVID-19 в мире (красный столбик)
За все время пандемии, объявленной ВОЗ в марте 2020 года, было выявлено 104 158 459 зараженных. Почти 76 миллионов людей выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 миллиона 255 тысяч человек.
Коронавирусная статистика по миру с начала пандемии
Новые показатели можно сравнить с данными за конец января.
Между тем во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса, похожий на британский.