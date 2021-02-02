В США Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что 21 марта мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32, диаметр которого составляет 1 024 метров.

Об этом сообщает Express во вторник, 2 февраля.

"Космический камень движется со скоростью 34,4 км в секунду или 123 тысячи км в час", - рассказали представители NASA.

В ведомстве его назвали "потенциально опасным", но отметили, что астероид пролетит мимо Земли на расстоянии более 2 миллионов километров, что в 5 раз больше расстояния между нашей планетой и Луной.





Ранее "Страна" сообщала, что к Земле несутся семь астероидов, три из которых могут быть опасны для человечества. По информации исследователей, самое большое из этих небесных тел может достигать в размерах 200 метров в диаметре, а пронесется оно на расстоянии примерно в три миллиона километров.

Также напомним, что к Земле летят два астероида, один из которых размером с авиалайнер. Так, расчетный диаметр первого небесного тела составляет от 26 до 52 метров (сравнимо с размерами самолета).