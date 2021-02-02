Головная компания "Ив Роше" прокомментировала приговор оппозиционеру Алексею Навальному, вынесенный по делу о его мошенничестве с отделением "Ив Роше Восток".

В компании заявили, что осуждение Навального и его брата Олега подтверждено судами нескольких инстанций, и считают дело закрытым.

Комментарий опубликован на официальном сайте "Ив Роше".

В компании напомнили, что дело Олега и Алексея Навальных началось в 2012 году и связано с подозрением их в мошенничестве. По делу "применялись обычные процедуры защиты интересов компании". Первое решение, осуждающее братьев Навальных, было вынесено 30 декабря 2014 года, затем подтверждено Московским апелляционным судом в 2015 году, а затем Верховным судом России в 2018 году.

"Дело "Олег и Алексей Навальные - Ив Роше Восток Россия" поэтому закрыто, и отменить его невозможно. "Ив Роше" - абсолютно аполитичная компания, мы никогда ни в какой форме не участвуем в политических дебатах и ​​поэтому не желаем комментировать ситуацию в России", - говорится в заявлении.

Эти слова опровергают заверения Навального в том, что "Ив Роше" не считает себя потерпевшей и не имеет к нему претензий. Из комментария становится очевидно, что международная компания не стала бы согласовывать обращение в правоохранительные органы по Навальному и защищать свои интересы, если бы не была уверена, что он - мошенник.

"Страна" внимательно следит за происходящим в Москве вокруг суда над Навальным.

Ранее мы приводили реакцию Госдепа на приговор российскому оппозиционеру.