Во Вьетнаме, где эвакуировали с курорта 80 тысяч человек, Национальный институт гигиены и эпидемиологии обнаружил новый штамм коронавируса, который похож на британский.

Об этом сообщает вьетнамский правительственный портал VGP во вторник, 2 февраля.

"Национальный институт гигиены и эпидемиологии (NIHE) заявил, что обнаружил новую мутацию коронавируса, подобную штамму, выявленному в Великобритании, в образцах пациентов с Covid-19 в провинции Хай Дуонг и Куанг Нини", - рассказали представители правительства.

К тому же, несколькими днями ранее ученые этого института обнаружили в стране первый случай заражения "южноафриканским" штаммом.

Ранее "Страна" сообщала, чем опасен британский штамм коронавируса и спасет ли от него вакцина. Отметим, что он начал стремительное распространение в Британии, позже его находили в других странах мира.

Также напомним, что, по состоянию на 20 января, британский мутант коронавируса проник уже в 60 стран, а штамм из ЮАР - в 23 государства. Это уже на десять стран больше, чем было зафиксировано в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 12 января.