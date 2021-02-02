Существует мнение, что все имущество лиц, находящихся друг с другом в браке, является общей собственностью супругов. Но на самом деле законодательством определен перечень имущества, являющегося личной частной собственностью мужа или жены.

Об этом напомнила заместитель директора Регионального центра по предоставлению БВПП в Херсонской области Елена Ипатенко, передает сайт "Безоплатная правовая помощь".

Личной частной собственностью жены/мужа является:

• имущество, приобретенное женой/мужем до брака;

• имущество, приобретенное женой/мужем за время брака, но на основании договора дарения или в порядке наследования.

По договору дарения одна сторона (даритель) передает или обязывается передать в будущем второй стороне (одариваемому) безоплатно имущество (подарок) в собственность (ч. 1 ст. 717 Гражданского кодекса). При этом подарить можно движимые вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, недвижимые вещи, имущественные права, которыми даритель владеет или которые могут возникнуть у него в будущем.

Наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя), к другим лицам (наследникам) (статья 1216 ГК). Наследование осуществляется по завещанию или по закону. В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся в результате его смерти;

Имущество, приобретенное одним из супругов за время брака, но за средства, принадлежавшее ему лично.

Судебная практика по делам о разделе имущества супругов указывает на то, что приобретение имущества хотя и в период брака, но за личные средства одного из супругов, не является объектом общей совместной собственности супругов, а является личной частной собственностью того из супругов, за личные средства которого оно приобретено. Поэтому сам по себе факт приобретения спорного имущества в период брака не является безусловным основанием для предоставления такому имуществу статуса общей совместной собственности супругов. Статус общей совместной собственности определяется такими факторами, как время приобретения имущества и средства, за которые такое имущество было приобретено (источник приобретения);

жилье, приобретенное женой/мужем за время брака в результате его приватизации в соответствии с Законом "О приватизации государственного жилищного фонда";

земельный участок, приобретенный одним из супругов за время брака в результате приватизации земельного участка, находившегося в ее/его пользовании, или полученного в результате приватизации земельных участков государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций, или полученного из земель государственной и коммунальной собственности в пределах норм безоплатной приватизации, определенных Земельным кодексом;

вещи индивидуального пользования, в том числе драгоценности, даже тогда, когда они были приобретены за счет общих средств супругов.

Законодательство не содержит четкого определения или перечня указанных вещей.

К вещам индивидуального пользования можно отнести одежду, косметические средства, средства гигиены, аксессуары и т. п., то есть те вещи, которые используются для повседневных нужд каждого из супругов.

Академический толковый словарь украинского языка определяет драгоценность как вещь, которая имеет высокую стоимость, ценность. Поэтому драгоценность является оценочным понятием и в случае решения вопроса о разделе имущества супругов в судебном порядке суд должен в каждом конкретном случае решать, является ли вещь ценной;

премии, награды, которые жена/муж получили за личные заслуги.

При этом суд может признать за вторым из супругов право на долю этой премии, награды, если будет установлено, что он своими действиями (ведение домашнего хозяйства, воспитание детей и т. п.) способствовал ее получению;

средства, полученные как возмещение за потерю (повреждение) вещи, которая ей, ему принадлежала, а также как возмещение причиненного ей, ему морального вреда;

страховые суммы, полученные ею/им по обязательному личному страхованию, а также по добровольному личному страхованию, если страховые взносы уплачивались за счет средств, которые были личной частной собственностью каждого из них;

плоды, приплод или доход (дивиденды), которые дает вещь, принадлежащая одному из супругов.

Не следует забывать и о том, что когда в приобретение имущества вложены кроме общих средств и средства, принадлежавшие одному из супругов, то доля в этом имуществе, в соответствии с размером взноса, является его личной частной собственностью.

Суд может признать личной частной собственностью жены/мужа имущество, приобретенное ею/им за время их отдельного проживания в связи с фактическим прекращением брачных отношений.

Тот из супругов, кто является собственником имущества, определяет режим владения и пользования им с учетом интересов семьи, прежде всего детей.

При распоряжении своим имуществом жена, муж обязаны учитывать интересы ребенка, других членов семьи, которые в соответствии с законом имеют право пользования им.

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