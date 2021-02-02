США потребовали "немедленного и безоговорочного" освобождения Навального
Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на новость по поводу приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному, которому 2 февраля суд дал 3,5 года колонии.
Заявление по этому поводу глава Госдепа опубликовал в своем Твиттере.
"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены действиями России в отношении Алексея Навального. Мы повторяем наш призыв к его немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению всех незаконно задержанных за осуществление своих прав", - сказано в записи.
"Страна" приводила упомянутый Блинкеном призыв, который озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Наши издание подробно рассказывало, как во вторник выносили Навальному приговор в Москве.
Мы также писали, что в зачет вынесенного срока пойдет год пребывания Навального под домашним арестом.