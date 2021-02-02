Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на новость по поводу приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному, которому 2 февраля суд дал 3,5 года колонии.

Заявление по этому поводу глава Госдепа опубликовал в своем Твиттере.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены действиями России в отношении Алексея Навального. Мы повторяем наш призыв к его немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению всех незаконно задержанных за осуществление своих прав", - сказано в записи.

"Страна" приводила упомянутый Блинкеном призыв, который озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Наши издание подробно рассказывало, как во вторник выносили Навальному приговор в Москве.

Мы также писали, что в зачет вынесенного срока пойдет год пребывания Навального под домашним арестом.