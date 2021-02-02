Сегодня, 2 февраля, Манежную площадь в Москве оцепили силовики после сообщения о сборе там сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Манежную площадь оцепляют силовики. Там уже идут задержания. Сторонников Навального здесь пока меньше, чем журналистов. И уже много автозаков.

Центральные станции метро уже закрыты. Вероятность массового митинга здесь в общем-то равна нулю", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Отметим, что сейчас в Москве закрыли на выход все центральные станции метрополитена. В частности, заблокировали такие станции как "Охотный ряд", "Площадь революции", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина" и "Театральная".



Ранее "Страна" сообщала, что сегодня Мосгорсуд рассмотрел ходатайство об изменении оппозиционеру Алексею Навальному меры пресечения с условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

После вынесенного приговора о изменении условного срока на реальный, его сторонников призвали выйти на Манежную площадь в Москве прямо сейчас.