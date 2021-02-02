В соответствии со ст. 176 Налогового кодекса налогоплательщики обязаны подавать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по установленной форме.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Запорожской области.

Так, по требованию контролирующего органа налогоплательщики обязаны предъявлять документы и сведения, связанные с возникновением права на получение налоговой скидки, и подтверждать необходимыми документами достоверность сведений, указанных в налоговой декларации.

Одним из таких документов является справка о доходах.

Учитывая то, что утвержденной формы справки о доходах, которую должны предоставлять налоговые агенты по требованию налогоплательщика, нормами действующего законодательства не предусмотрено, то справка предоставляется в произвольной форме, в которой, кроме общей информации о физическом лице (ФИО, регистрационный номер учетной карточки, период работы), указывается обязательно следующая информация:

- сумма начисленного налогоооблагаемого дохода (помесячно и общей суммой);

- размер и сумма налоговой социальной льготы;

- сумма начисленного и удержанного налога на доходы физических лиц.

Ранее налоговики разъяснили, когда и кому не обязательно подавать декларацию об имуществе.

Также мы писали о том, как изменился предельный размер дохода для ФОПов I-III групп с 1 января.