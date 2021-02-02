Налоговики объяснили, как подавать справку о доходах для получения скидки
В соответствии со ст. 176 Налогового кодекса налогоплательщики обязаны подавать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по установленной форме.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Запорожской области.
Так, по требованию контролирующего органа налогоплательщики обязаны предъявлять документы и сведения, связанные с возникновением права на получение налоговой скидки, и подтверждать необходимыми документами достоверность сведений, указанных в налоговой декларации.
Одним из таких документов является справка о доходах.
Учитывая то, что утвержденной формы справки о доходах, которую должны предоставлять налоговые агенты по требованию налогоплательщика, нормами действующего законодательства не предусмотрено, то справка предоставляется в произвольной форме, в которой, кроме общей информации о физическом лице (ФИО, регистрационный номер учетной карточки, период работы), указывается обязательно следующая информация:
- сумма начисленного налогоооблагаемого дохода (помесячно и общей суммой);
- размер и сумма налоговой социальной льготы;
- сумма начисленного и удержанного налога на доходы физических лиц.
Ранее налоговики разъяснили, когда и кому не обязательно подавать декларацию об имуществе.
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