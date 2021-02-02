Кипр, который с 1 ноября прекратил выдачу "золотых паспортов", больше не вернется к этой программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Республика планирует использовать другие способы привлечения денег.

Как передает ТАСС, об этом 2 февраля заявил президент островного государства Никос Анастасиадис.

На встрече с прессой у Анастасиадиса спросили, намерены ли власти когда-нибудь вернуться к практике "золотых паспортов".

"Нет. Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация", - ответил глава государства.

Заявление Анастасиадис сделал сразу после ответов на вопросы следственной комиссии, которая изучает обстоятельства злоупотреблений инвестиционной паспортной программой и ранее уже заслушала нескольких известных политиков и общественных деятелей, в том числе министра финансов Константиноса Петридиса, его предшественника на этом посту Харриса Георгиадиса, экс-главу МВД Сократиса Хасикоса и предстоятеля Кипрской православной церкви Хризостома II.

Главе государства во время слушаний пришлось отвечать на вопросы, касающиеся предоставления кипрского гражданства саудовскому предпринимателю, чьим самолетом Анастасиадис и сопровождавшие президента официальные лица пользовались в сентябре 2019 года во время полета на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Этот бизнесмен и еще 38 человек из его окружения в 2015 году стали гражданами Кипр. Однако президент заверил, что никаких преференций у этих людей не было, поскольку саудовский инвестор вложил в экономику острова даже больше средств, чем требовалось для того, чтобы стать гражданином Кипра.

"Я ответил на вопросы комиссии с полной искренностью и привел правдивые и реальные факты", - заявил Анастасиадис журналистам по итогам слушаний.

Президент добавил, что оппозиция имеет полное право подвергать критике его действия, но при этом дал понять, что отныне он перестанет реагировать на все, что будет связано с паспортным скандалом, и полностью сконцентрируется на стоящих перед правительством задачах. В их числе он назвал решение кипрской проблемы с учетом предстоящего пятистороннего саммита по урегулированию на острове, борьбу с распространением коронавируса и разрешение тех финансовых проблемам, которые породила пандемия, а также проведение обещанных реформ системы управления страной, как и систем здравоохранения, образования и правосудия.

Ранее "Страна" сообщала об обнародовании данных о российских и украинских бизнесменах, которые получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции.

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