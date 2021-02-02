Министерство иностранных дел Украины получило от внешнеполитического ведомства Китая ноту в связи с введением президентом Владимиром Зеленским санкций против китайских акционеров "Мотор Сичи".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", о получении документа рассказал спикер МИД Олег Николенко.

"Действительно, МИД Украины получило ноту от китайской стороны по ситуации вокруг "Мотор Сичи". Нота является конфиденциальной дипломатической перепиской, поэтому ее содержание разглашать не можем. Министерство проинформировало государственные органы, которые занимаются этим делом, о документе", - сказал Николенко.

Он добавил, что украинская сторона остается настроенной на решение всех вопросов, находящихся на повестке дня отношений Украины и Китая.

Ранее "Страна" приводила заявление спикера МИД КНР о том, что Пекин против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий.

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