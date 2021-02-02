Во вторник, 2 февраля, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что от его имени педагогам, госслужащим и другим лицам звонят мошенники и назначают встречи.

Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.

"В последнее время участились случаи, когда неизвестные лица звонят педагогам, госслужащим и другим лицам и представляются мной. Говорят: "Вас беспокоит Министр образования и науки Сергей Шкарлет", а дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече", - написал Сергей Шкарлет.

Также от предоставил последний номер телефона, с которого происходили подобные звонки.

"Последний номер телефона, с которого происходили подобные звонки: 0957793488. Цель этих мошенников мне не известна, поэтому я обращаюсь к коллегам с просьбой быть осторожными", - говорит минимтр.

В то же время он рассказал, что сам осуществляет все рабочие звонки с телефонов приемной министерства.



Ранее "Страна" сообщала, что главный санврач Ляшко рассказал о мошенниках, действующих от его имени. Аферисты просят помочь деньгами из-за сложной ситуации.

Также напомним, что в Офисе генпрокурора рассказали о мошенниках, орудующих от имени зама Венедиктовой. По ее словам, звонки поступают с номера: 095 465-13-51. Также посредником является и якобы личный помощник зама генпрокурора Денис, который в дальнейшем общается с номера 099 779-64-21.