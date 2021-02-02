Во вторник, 2 февраля, Мосгорсуд присудил оппозиционера Алексея Навального по делу об афере с компанией "Ив Роше Восток" к 3,5 годам колонии. Однако стало известно, что в зачет этого срока пойдет год пребывания Навального под домашним арестом.

Таким образом, в колонии политик и создатель Фонда по борьбе с коррупцией проведет 2,5 года.

Получается, что Навальный выйдет на свободу летом 2023 года - как раз накануне очередных президентских выборов в России. По плану они должны состояться в марте 2024 года.

Ранее "Страна" приводила рассказ Дмитрия Пескова о том, что думает президент РФ Владимир Путин по поводу судебного процесса над оппозиционером.

Мы также сообщали, что задержанную в январе пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш отпустили под домашний арест.