Сегодня, 2 февраля, после вынесенного приговора оппозиционеру Алексею Навальному его сторонников зовут выйти на Манежную площадь в Москве прямо сейчас.

Об этом сообщает "Фонд борьбы с коррупцией" на своей странице в Twitter.

"Алексей Навальный проведёт в колонии 2,5 года. Мы собираемся в центре Москвы прямо сейчас. Ждём вас на Манежной площади", - говорится в обнародованном сообщении.



Напомним, что в Москве суд сегодня вынес приговор Алексею Навальному. В ходе заседания было вынесено решение изменить оппозиционеру меру пресечения на реальный срок.

"Страна" следила за решение по делу Навального в режиме онлайн в обновляемом материале. Отметим, что ожидать вступления в силу приговора Навальный будет в СИЗО.