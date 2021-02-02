В среду, 3 февраля, в Украине продолжится потепление. В западных и части северных регионов страны синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, а в южных и восточных - переменную облачность.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

На Западе Украины, в Ужгородской, Львовской, Луцкой, Тернопольской, Житомирской, Ровненской и Ивано-Франковской областях ожидается дождь и мокрый снег, температура ночью 0+2 градуса, а днем потеплеет до +3+8 градусов.

В восточных регионах страны ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура +4+9 градусов, а ночью -1-3.

В северных областях днем будет +1+4 градуса, ночью похолодает до -6. В Черниговской области будет дождь и мокрый снег, в остальных - без осадков.

На юге Украины будет тепло, днем +6+9 градусов, ночью температура будет колебаться между 0 и +4 градусами.

В Киеве в среду будет мокрый снег и дождь, днем +1+3, а ночью -3-5 градусов.

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