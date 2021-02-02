Управление здравоохранения Швеции рекомендовало вакцину британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, людям в возрасте от 18 до 64 лет. В ведомстве считают, что препарат не следует использовать людям старше 65 лет.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте управления.

Ранее одобренные вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna в первую очередь рекомендованы для пожилых людей за 65 лет.

В пятницу препарат AstraZeneca был одобрен в качестве третьей вакцины от коронавируса. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) считает, что вакцина AstraZeneca безопасна в использовании и обеспечивает хороший иммунный ответ. Однако до сих пор нет данных о том, насколько она эффективна в старших возрастных группах.

Ожидается, что такая информация поступит весной после завершения третьего этапа крупного клинического испытания в США. В нем будет участвовать достаточное количество людей старшего возраста, чтобы сделать более определенные выводы относительно защитного эффекта препарата.

В ожидании этих новых данных шведское управление и приняло свои рекомендации.

"Мы рекомендуем вакцину AstraZeneca вводить людям в возрасте до 65 лет, а две мРНК-вакцины - в первую очередь людям в возрасте 65 лет и старше", - отметили в ведомстве.

Ранее такое же решение принял Институт вирусологии имени Роберта Коха в Германии.

А в Италии не рекомендуют прививаться вакциной AstraZeneca людям старше 55 лет.