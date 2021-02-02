Запасы угля всех марок на складах украинских тепловых электростанций (ТЭС) с начала ноября прошлого года и по 31 января текущего снизились на 5,7% – до 436,8 тыс. тонн, в частности запасы газового угля снизились в 7,3 раза - до 293 тыс. тонн, антрацитового – в 2,6 раза, до 143,8 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Продолжает оставаться критической ситуация с запасами угля на складах ТЭС", – говорится в сообщении.

В течение последней недели января запасы газового угля выросли на 0,5% (+1,4 тыс. тонн), антрацитового – уменьшились на 12,2% (-19,9 тыс. тонн). В то же время почти половина (48%) всех запасов угля находится на двух ТЭС – Луганской и Славянской (находится в ремонте с середины января).

Согласно расчетам НЭК, в январе ТЭС выработали 4,1 млрд кВт-ч, что на 6,6% меньше прогнозного баланса. Меньше прогноза произвела также ВИЭ-генерация: ВЭС – на 19,4% (всего произведено 394,7 млн кВт-ч), СЭС – на 38%, выработав 153,3 млн кВт-ч.

Однако производство э/э на АЭС увеличилось на 3,3% по сравнению с прогнозным балансом – до 7,15 млрд кВт-ч, на ГЭС - на 29%, до 612,6 млн кВт-ч. Объем потребления в январе превысил прогнозный показатель на 2,3%, достигнув 14,32 млрд кВт-ч.

Напомним, по состоянию на 25 января запасы угля на украинских ТЭС составили 455 тысяч тонн. Это стало новым историческим минимумом.

Также сообщалось, что о критической ситуации с запасами угля "Укрэнерго" сообщал еще 19 января. Тогда на складах ТЭС находилось около 487,5 тыс. тонн.