Во вторник, 2 февраля, мировые цены на нефть эталонных марок продолжают расти, сейчас они находятся около максимальной отметки за последний год.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:12 КСК составляет $57,81 за баррель, что на $1,46 (2,56%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $55,02 за баррель, что на $1,47 (2,75%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Оптимизму трейдеров способствует улучшение прогнозов спроса на нефть при высоком уровне соблюдения сделки ОПЕК+ в январе, отмечает S&P Global Platts.

По данным источников Bloomberg, выполнение сделки ОПЕК+ в январе составило 99%. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC) во вторник.

Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

Кроме того, на северо-восток США обрушился снежный шторм, что дало толчок спросу на отопление домов и предприятий, отмечает Trading Economics.

Помимо этого саудовская нефтекомпания Saudi Aramco с осторожностью ожидает, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу в 2021 года, заявил накануне руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими (Nasir Al Naimi). Он также отметил, что худшее в плане ситуации с коронавирусом, вероятно, уже позади.

"Мы видим практически U-образный разворот настроя трейдеров в отношении спроса на нефть, что, без сомнения, в значительной мере связано с устойчивым снижением заболеваемости COVID-19, а также смертности от коронавируса в США", - отмечает основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Инвесторы ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.

"От группы не ожидается никаких изменений в политике, страны ОПЕК+ уже согласовали уровни добычи до конца первого квартала этого года", - отметил глава по сырьевой стратегии ING Уоррен Паттерсон, которого цитирует MarketWatch.

Напомним, под Сумами банда качала нефть из государственного нефтепровода, чтобы гнать бензин и соляру. У злоумышленников изъяли 20 тонн похищенной государственной нефти.

Также сообщалось, что во Львовской области в промышленных масштабах воровали нефть через врезку в трубопровод "Дружба".