Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный определился с датой и местом проведения пресс-конференции по поводу обвинений в его адрес, которую уже анонсировал в конце января.

О деталях проведения мероприятия он написал в своем Телеграм-канале.

В анонсе он уже традиционно назвал СБУ клоун-труппой Баканова.

"Все тайное рано или поздно становится явным. Тех, кто устал наблюдать дешевые трюки клоун-труппы Баканова, приглашаю на мою пресс-конференцию в Брюссель. Она пройдет 10 февраля в 10-00 (центральноевропейское время) в Science14 (площадка для выступлений и мероприятий - Ред.), 14b, Rue de la Science, Brussels. Из-за карантинных ограничений детали аккредитации СМИ и онлайн-трансляции будут сообщены позже на официальных страницах принимающей стороны", - говорится в записи.

Как сообщала "Страна", пресс-конференцию Нескоромного собираются транслировать по меньшей мере три украинских телеканала.

Ранее мы подробно рассказывали, в чем СБУ обвиняет своего бывшего высокопоставленного сотрудника.