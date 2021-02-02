Сегодня вечером, 2 февраля, в Николаевской области спасатели ГСЧС потушили пожар в одноэтажном здании торгового центра "Эпицентр" в г. Первомайск.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

"В 18:30 пожар в ТЦ "Эпицентр К" на ул. Федора Достоевского в г. Первомайск на площади 4 тысячи кв м ликвидирован", - говорится в сообщении спасателей.

В данный момент продолжаются работы по разбору строительных конструкций и тушение отдельных очагов тления.

В тушении были задействованы 191 человек личного состава и 35 единиц техники.







Напомним, что по данным спасателей, пожар возник во вторник в 12:58 2 февраля в одноэтажном здании "Эпицентра" площадью около 800 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Сейчас устанавливается площадь пожара.

Ранее администрация "Эпицентра" заявила, что ТЦ подожгли два человека. Одного из них уже задержали и ему грозит пожизненное заключение.