В Ивано-Франковской области коммунальное предприятие "Коломыяводоканал" объявило тендер на закупку по классификации "духи, средства гигиены и презервативы".

Об этом сообщает сайт госзакупок Prozorro.

В частности, водоканал уже нашел продавца, который предоставит им необходимые средства. Поставщик, ЧП "ТИС", обязался предоставить коммунальному предприятию 1000 единиц товаров за 15 тысяч гривен.

Заказ должны выполнить до 31 декабря 2021 года.



Ранее "Страна" сообщала, что филиал "Укрзализныци" планирует закупить корма для рыбок и черепах на 74 тысячи грн. Отмечается, что товар будет поставлен на Запорожскую детскую железную дорогу.

Также напомним, что в Черновцах отменили тендер на покупку туалетной бумаги, которая оказалась короткой. Предприятие, чтобы убедиться, что товар будет соответствовать всем требованиям, попросил у поставщиков предоставить образец продукции.