В полиции Николаева сообщили, кто 2 февраля поджег супермаркет "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области. Злоумышленника зовут Николай Николаевич Регушевский, он родился 20 февраля 1982 года.

Свой поступок он объяснил мотивами мести владельцу гипермаркета.

"Это месть за издевательство над людьми. Владелец "Эпицентра" еще 20 лет назад отрезал людям носы, уши, замораживал их и продавал в Европу. Таким образом он и поднялся. Из-за мести я ему спалил хотя бы один магазин. Я лично с ним знаком, но сейчас не знаю, как он выглядит. Возможно он сделал себе пластическую операцию", – сказал Регушевский.

Отметим, что "Эпицентр" принадлежит семейству Герег. Его глава Александр Герега является основателем и совладельцем сети.

Регушевский также прокомментировал нападение на охранника супермаркета с топором.

"На выходе на меня набросились охранники, началась борьба. Один даже меня стукнул. У меня тоже повреждена голова", - объяснил поджигатель.

У поджигателя наблюдаются признаки психического расстройства. Фото: news.pn

Кроме того, Регушевский недавно, в январе 2021-го, развелся со своей женой. У пары есть общий ребенок, а экс-супруга Николая подавала иск на взыскание алиментов.

Накануне поджога злоумышленник выложил видео в интернете, судя по которому, у него не все в порядке с психикой.

"Меня зовут ангел смерти. Я решил сделать обращение ко всему мусульманскому миру. Кто не верит, что я ангел смерти, то вот мое родимое пятно, вот мой паспорт гражданина Украины. Я хочу рассказать о вашем предыдущем правителе, у которого было прозвище Дедушка. Дедушка так любил своих родственников, что у них даже было так заведено, что они вступали в половые отношения между троюродными, двоюродными братьями, чтобы чужую кровь не пускать в семью", - рассказывал в ролике Регушевский.

Как писала "Страна", практически сразу после возникновения пожара стало известно о поджоге и о задержании подозреваемого.

Мы также рассказывали, что поджигателей, по свидетельствам очевидцев, было двое.