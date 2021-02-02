Во вторник, 2 февраля, в Великобритании умер ветеран Второй мировой войны капитан Том Мур, который с помощью пари собрал почти 40 миллионов фунтов стерлингов (около полутора миллиарда гривень) пожертвований для врачей, которые борются с коронавирусом. Ему было сто лет.

Об этом пишет The Guardian.

Ранее Мур был госпитализирован с пневмонией, а незадолго до смерти получил положительный результат теста на коронавирус. Причины смерти ветерана, который умер в окружении близких, не уточняются.

"Последний год жизни нашего отца был просто замечательным. Он помолодел и испытал все то, о чем только мечтал. Хотя он был в сердцах стольких людей в течение короткого времени, он был невероятным отцом и дедушкой, и он навсегда останется живым в наших сердцах", - сказала одна из дочерей Мура.

Том Мур прославился тем, что в апреле 2020 года от его имени родственники запустили кампанию по сбору средств для службы здравоохранения Великобритании. В замен на пожертвования для медработников ветеран пообещал пройти 100 кругов вокруг сада на ходунках до того, как ему исполнится сто лет.

Инициатива получила известность благодаря СМИ и за несколько месяцев удалось собрать 38,9 миллиона фунтов. В июле 2020 года в Виндзорском замке 94-летняя королева Великобритании Елизавета IIЕлизавета II посвятила капитана Мура в рыцари.

The Queen knights Sir Tom pic.twitter.com/K85fKvx5pU — Richard Palmer (@RoyalReporter) July 17, 2020

Напомним, 30 января умерла певица-трансгендер Софи, сотрудничавшая с Мадонной. Она упала с обрыва.

Также сообщалось, что умер Пауль Крутцен Нобелевский лауреат, благодаря которому в мире запретили вещества разрушающие озоновый слой. Ему было 87 лет.