Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения двум подозреваемым женщинам по делу о сети Телеграм-каналов, которые, по утверждению СБУ, занимались дестабилизацией ситуации в стране и управлялись из России. Прокуратура не будет обжаловать решение суда.

Как пишет "Интерфакс-Украина", о вердикте суда сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Одной подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, второй - содержание под стражей с залогом 1 миллион 580 тысяч гривен", - сказал Чубенко.

Он добавил, что прокуратуру полностью устраивает такое решение.

Напомним, в понедельник об аресте одной из подозреваемых Виктории Даскалицы с возможностью выхода под залог "Стране" сообщил адвокат Валентин Рыбин. Таким образом, прокуратура официально подтвердила его сведения.

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