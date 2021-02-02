Сегодня, 2 февраля, в США, где застрелили агента ФБР во время попытки обыска дома подозреваемого, в одном из домов в штате Оклахома убили пятерых детей и мужчину. Подозреваемый задержан полицией.

Об этом сообщает местный телеканал KTUL.

"Офицеров вызвали днем во вторник после того, как кто-то позвонил в службу экстренной помощи и сообщил, что были застрелены несколько человек", - рассказывают на телеканале.

В частности, стрельба произошла в частном доме, где полиция обнаружила вооруженного преступника. Он пытался скрыться, но был задержан после непродолжительной погони.

В ходе стрельбы пострадали взрослый мужчина и четверо малышей. Еще один ребенок скончался в больнице. Также госпитализирована в критическом состоянии женщина. О причинах пока не сообщается.

"Правоохранители продолжают расследование, однако полиция не верит в наличии других подозреваемых", - сообщили на телеканале.



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