МИД КНР отреагировал на санкции против китайских инвесторов предприятия "Мотор Сич", введенные в конце января президентом Украины Владимиром Зеленским. Спикер ведомства Ванг Венбин заявил, что Китай против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий. В стране надеются, что Украина будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов.

Как сообщает "Интерфакс-Украина, об этом Ванг Венбин сказал на пресс-конференции 1 февраля.

"Китай как всегда выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий. В то же время мы просим китайские предприятия соблюдать законы при ведении бизнеса за рубежом. Надеемся, что украинская сторона будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов", - заявил чиновник.

Ранее Зеленский в интервью категорически заявил, что не позволит Китаю или кому-нибудь другому стать владельцем контрольного пакета акций "Мотор Сич" (не продавать ее китайцам требуют от Украины американцы). "Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", - пообещал Зеленский.

Ранее "Страна" приводила реакцию на санкции Зеленского китайских инвесторов "Мотор Сичи".

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