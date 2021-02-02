Интересная история просматривается с промышленным вице-премьером Олегом Уруским, подписи за отставку которого сегодня начали собирать в Раде. Причем, инициаторами этого стали "слуги народа" в лице нардепа Дмитрия Наталухи.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны".

"Как говорят источники в оборонном комплексе, первопричина - конфликт с недавно назначенным директором "Укроборонпрома" Гусевым.

Последний не хочет делить полномочия по преобразованиям в оборонке с Уруским. А влияние Гусева при "дворе Зеленского" сейчас больше, чем у вице-премьера", - называет причину развернувшейся в Раде инициативы телеграм-канал.

"Кроме того, говорят, что он сильно пьет. Была история про его дебош в Турции, другие моменты. Хотя на работе за руку его не ловили еще. Если и пьет, то по тихому, с пластиковым стаканчиком, чтобы не слышали чоканья. Ну и в целом ничем не отметился. Уже полгода на новой должности, а и вспомнить нечего. Ни о гиперлупе ничего не заявлял, ни в пьяной драке не участвовал", - цитирует "Политика Страны" свой источник.

Сам же Дмитрий Наталуха также подробно рассказал "Стране", почему инициировал сбор подписей под проектом постановления.

По его словам, все началось с того, что ГКА начало проводить инвентаризацию предприятий, которые пребывают в подчинении агентства.

"В ноябре/декабре месяце был уволен предыдущий глава государственного космического агенства. Сейчас и.о главы космического агенства Михаил Лев. За эти несколько месяцев нам вместе с ГКА (Государственное космическое агентство Украины — Ред.) удалось достичь результатов. Во-первых, мы смогли утвердить генеральный график завершения создания космической системы Сич-2-1. У нас есть дата - 26 декабря 2021 года, когда мы можем запустить наш первый украинский спутник. Это не просто мечты, есть документ утверждён и.о главы космического агенства, руководством КП "Южное", генеральным конструктором конструкторского бюро. То есть, на этом документе стоит 7-8 подписей ведущих специалистов космической сферы Украины.

Мы наконец-то можем подтвердить тот факт, что Украина — космическое государство. Во-вторых, была проведена инвентаризация государственных предприятий, которые в подчинении ГКА", - рассказал нардеп.

Он также заявил, что нынешний и.о главы ГКА инициировал процесс отстранения директора ГП завод "Арсенал" Игоря Волощука, так как за 17 лет его работы предприятие переживает не лучше времена.

"Наиболее вопиющим является ГП "Арсенал". С 2004 года на должности руководителям работает некий господин Волощук. За эти 17 лет он был фигурантом пяти уголовных производств, это данные с официальных источников. Допустил отчуждение более 42 тысяч квадратных метров площади завода. Только по улице Московская 8 возле метро Арсенальная. Также по остальных улицах не можем получить документы, так как он их просто не предоставляет ГКА. За эти 17 лет количество сотрудников завода сократилась почти с 3000 до 260 человек. Объём изготовленной продукции сократился с 16,5 миллионов долларов до 260 тысяч долларов. И долги - 422 тысячи долларов. Конечно, что Михаил Лев начал процесс отстранения этого человека", - отметил Наталуха.

Он сообщил, что мэр Кличко дважды оказал удовлетворить прошение, поэтому соответствующее прошение было подано в Кабмин.

"Процедура требует соглашения с органами местного самоуправления. К сожалению, господин Кличко дважды отказывал в соглашении, мотивируя это тем, что господин Волощук очень талантливый менеджер с исключительными способностями. Более того, 24 декабря прошлого года, судья Печерского суда Вовк, хорошо известный всей стране, вынес интересное решение, которые запрещает предпринимать действия насчёт увольнения Волощука с должности.

Соответственно, дальше по процедуре, если мэрия отказалась, нужно обращаться в Кабмин. ГКА направило прошение согласовать увольнение Волощука, учитывая, что мэр отказал. 18 декабря зашло прошение от ГКА. Через две недели пришёл ответ, но не об увольнении Волощука, а о начале отбора на должность главы космического агентства. То есть, хотят поменять человека, который всю эту коррупцию нашел и все документы передала в прокуратуру и НАБУ. ГКА вместе с нами проводило расследование насчёт директора завода "Арсенал", но почему-то решили, что лучше провести отбор на нового главу космического агентства. Но самое интересное — конкурс был оглашал так: семь дней на подачу документов и более-менее адекватные требования к кандидатам, но в субботу сократили срок подачи документов с семи дней до трёх, а условия к кандидатам изменили, мол, нужен человек с опытом не менее семь лет на руководящей должности в сфере космоса. На самом деле, таких людей, у которых есть такой опыт по всей стране раз два и обчелся.

По нашей информации будут тянуть на нового руководителя человека, который когда-то занимался проектом "Aлкантара". Поэтому для нас это все выглядит как покрывательство директора Волощука и саботирование проекта по спутнику. Мы не хотим, чтобы вице-премьер Уруский саботировал и нашу работу, и работу ГКА, и проекты, которые для Украины — важные. Поэтому мы инициировали подписи проекта постановления для регистрации постановления, чтобы получить подписные письма и собрать подписи народных депутатов. Желающих подписаться было много. По тех настроениях, которые я вижу, перспективы отправить Уруского в отставку есть", - резюмировал Наталуха.

Ранее "Страна" писала о том, что вице-премьер Уруский поддержал увольнение своего зама Немилостивого после скандала с пьяной ездой.

Также мы сообщали, кто такой Олег Уруский, который стал вице-премьером по ВПК.