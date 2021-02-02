Задержанному мужчине, который обвиняется в поджоге строительного супермаркета "Эпицентр" в Первомайске, грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает начальник главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет на своей странице в Facebook.

В частности, злоумышленником оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Действия мужчины квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство.

В данный момент он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. За содеянное ему грозит до пожизненного лишения свободы.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок.

"Ранее удалось эвакуировать всех посетителей и сотрудников торгового центра", - сообщил Шайхет.





Напомним, что по данным спасателей, пожар возник во вторник в 12:58 2 февраля в одноэтажном здании "Эпицентра" площадью около 800 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Сейчас устанавливается площадь пожара.

Ранее администрация "Эпицентра" заявила, что ТЦ подожгли два человека. В свою очередь правоохранители рассматривают версию о заказном поджоге "Эпицентра" в Первомайске.

Также "Страна" сообщала, что поджигатель торгового центра в Первомайске успел ударить топором охранника. Его госпитализировали в больницу.