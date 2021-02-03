Вчера московский суд приговорил Алексея Навального к трем с половиной годам колонии. Из которых оппозиционер отсидит на год меньше - поскольку ему зачли домашний арест.

Это стало концом длинной эпопеи событий - от загадочного отравления Навального в Томске летом до возвращения в Россию из Берлина и ареста.

Разбирались, чего теперь ждать от первого тюремного срока для российского оппозиционера №1.

1. За что посадили Навального?

Алексей отправится в колонию за систематические нарушения испытательного срока, на котором он находился с 2014 года. Причем это уже второй условный срок у Навального.

Его, напомним, тогда судили за мошенничество с компанией "Ив Роше" (Навальный с братом, по версии следствия, заставили компанию переплатить за услуги доставки 26 миллионов рублей в пользу своей фирмы).

В 2017 году ЕСПЧ признал, что суд проходил несправедливо. Однако Россия приговор не пересмотрела. И Алексей продолжил "мотать" условный срок.

До своего отравления и госпитализации Навальный, по данным ФСИН, шесть раз не отметился у инспектора. А после выписки из "Шарите" связался со службой исполнения наказаний только через два месяца. Что и стало "последней каплей".

На суде политик признал, что уведомление о своем местонахождении отправил во ФСИН 23 ноября. В этом документе он указывал, что выписался из больницы 23 сентября.

То есть два месяца Навальный на связь не выходил, хотя уже через неделю после выписки дал большое интервью журналу Spiegel. А еще через неделю - 6 октября - появился на видео у Юрия Дудя.

Адвокаты говорили, что после выписки Навальный находился на амбулаторном лечении, поэтому не обязан был уведомлять ФСИН о себе. О чем юристы политика уведомили инспекцию 7 декабря.

То есть, с одной стороны, он действительно проходил реабилитацию. С другой - высокая медийная активность почти сразу после выписки показывала, что Навальный однозначно был в силах поставить ФСИН в известность о своем местонахождении гораздо раньше. Но почему-то этого не сделал.

В судебной практике подобные нарушения от менее статусных людей влекут 100%-й обвинительный приговор.

То есть, если предвзятость российского правосудия здесь и была, то лишь в пользу Навального. Судья на процессе, кстати, интересовалась у ФСИН, почему оппозиционера не пытались посадить после тех нарушений, которые он допускал еще до отравления. Тюремщики ответили, что у него еще был шанс на исправление.

2. Какова политическая составляющая приговора?

То есть нарушения, допущенные Навальным с юридической точки зрения, очевидны.

Политически же Навальный стал "заходить на посадку" после того, как его фигуру начали активно накачивать медийной поддержкой в России и на Западе.

Внутри РФ Алексея стали позиционировать как личного врага Путина и "последнюю надежду демократии". Для Запада же Навальный стал "вторым Скрипалем" - жертвой покушения Кремля.

Что начали сразу разыгрывать для усиления санкций и срыва достройки "Северного потока - 2".

То есть из фактора внутренней политики (пусть и прозападного) Навальный для российских властей быстро перешел в разряд прямой внешней угрозы. Поэтому прежняя тактика - держать оппозиционера на условных сроках, но не сажать, позволяя вести политическую деятельность (пусть и без права быть избранным) - себя исчерпала.

Надо сказать, что к этому приложил руку и сам Навальный. Его возвращение в Россию было обставлено как начало антипутинского майдана: политик определенно знал, что будет арестован, поскольку ранее был объявлен в розыск.

И уличные протесты начались через несколько дней после его ареста. Они были довольно агрессивными и напоминали недавние события в Беларуси. Причем их открыто поддержали западные страны.

Навальный и его команда могли не заниматься организацией этих митингов. И тогда был бы шанс, что оппозиционера и на этот раз оставят на свободе или дадут меньший срок. Однако угрозой майдана и медийной раскачкой вроде фильма о "дворце Путина" Алексей, по сути, не оставил российским властям иного выбора - отпустить его после этого означало бы потерю лица и авторитета.

3. Будет ли теперь майдан в России?

Судя по тем акциям, которые уже прошли в поддержку Навального, перспективы у майдана плохие. Уже на второй митинг в это воскресенье пришло вдвое меньше людей, чем на первый. Который и сам по себе не был супер-массовым.

А на суд в поддержку Алексея пришло вообще очень мало людей. За день они не провели ни одного большого митинга или шествия.

Впрочем, провести что-то у здания суда было вообще невозможно. Здесь предприняли беспрецедентные меры безопасности в радиусе нескольких улиц.

Только вечером, после оглашения приговора, сторонников Навального призвали выходить на Манежную площадь в Москве. Ее оперативно перекрыли силовики. Поэтому люди скопились на прилегающих улицах, где начались задержания.

В итоге протестующие начали небольшими группами ходить по Москве, скандируя "Путин вор". Для дня, который подавался организаторами акций как кульминация гонений против Навального, результат более чем скромный.

Впрочем, не исключено, что больше людей попытаются мобилизовать на выходные. Или к апелляции, на которую намерены подать адвокаты Навального.

Но в целом пока в России не наблюдается сильного протестного потенциала в поддержку Навального.

4. Какой будет реакция в мире?

Помимо заявлений США и Западной Европы о необходимости освободить Навального, скорее всего последует новый виток персональных санкций.

Корреспондент "Радио Свободная Европа" в Брюсселе Рикард Йозвяк сегодня сообщил, что Евросоюз разрабатывает новый пакет для России, который предположительно примут в марте. Но могут ускорить процесс, если Навального посадят.

Также известно, что Навальный и его соратники передавали в США списки россиян, против которых нужно вводить ограничения. Пока непонятно, принято ли это к сведению и будет ли реализовано.

Самый болезненный вопрос для РФ сейчас - это достройка "Северного потока - 2". Против проекта выступают уже не только США: на днях отказаться от него призвала Франция. Однако Германия ответила, что проект будет закончен. Хотя уже тогда было понятно, что Алексей в тюрьму, скорее всего, сядет.

Поэтому не исключено, что вопрос "Потока" будет решаться вообще за рамками кейса Навального. Немецкие СМИ уже высказали предположение, что Вашингтон "отстанет" от газопровода, если Россия перезаключит транзитный контракт с Украиной, где, видимо, гарантирует Киеву определенные объемы прокачки газа. Что нивелирует убытки Украины на какое-то время.

То есть вряд ли именно от посадки Алексея стоит ожидать тектонических сдвигов мировой политики вокруг России. В конце концов, это не первый приговор Навальному в РФ - и в колонию его отправили, когда оппозиционер уже совсем, по мнению Кремля, "попутал берега".

А поводы для санкций у Запада были и без этого суда - та же Германия официально заявила, что Навального травили "Новичком", намекая, что это сделали в Кремле. Если Берлин отказался бить горшки с Москвой из-за "покушения на убийство", то вряд ли еще 2,5 года тюрьмы здесь что-то поменяют.

Хотя, безусловно, какие-то новые санкции "под Навального" могут ввести. Но их вводили и до того.

5. Что изменит посадка Навального для РФ и Кремля?

Если приговор вступит в силу и его не смогут обжаловать - то скоро внутри России Алексей предстанет в двух ипостасях.

Первая - это "узник Кремля". Статус политзаключенного, которым наделят Навального, усилит мобилизацию сторонников прозападной оппозиции. Что, по идее, может сыграть в ее пользу к ближайшим выборам в Госдуму.

Причем даже безотносительно того, допустят ли соратников Алексея на эти выборы. Если не удастся попасть в парламент, то будет повод выйти на очередные протесты. Которые в теории могут получить больший импульс, если Навальный будет сидеть.

Впрочем, есть у таких надежд естественный ограничитель - низкое количество сторонников Навального в России. Что было видно по всем его уличным акциям, в том числе недавним. И вряд ли посадка что-то здесь радикально поменяет.

Вторая ипостась - лидер антипутинского Майдана накануне выборов президента в 2024 году. К тому времени Навальный уже должен выйти из тюрьмы. И с трамплина политзаключенного можно будет повести оппозицию на поддержку того кандидата, который к тому времени сможет "бросить вызов Кремлю".

Тут есть два ограничителя.

Во-первых, срок Алексею могут за что-то "накинуть" и оставить его в тюрьме до выборов. Или вообще амнистировать его и выслать из страны, как Ходорковского (если Навальный сам будет не против).

Во-вторых, Навальный баллотироваться ввиду судимости права не имеет. А лидера со схожим политическим капиталом у оппозиции пока нет.

То есть либо во власть от прозападных сил пойдет кто-то из нынешнего окружения Навального (заведомо провальный вариант "русской Тихановской"). Либо свою кандидатуру выдвинет кто-то изнутри системы - но менее "токсичный" для Запада, чем Путин. И тогда Навальный будет поддерживать этого кандидата.

Впрочем, в любом случае, пока в целом у любых политиков из прозападного лагеря рейтинг в России очень низкий, и потому вряд ли на выборах они будут представлять угрозу для Путина или для его преемника (если президент РФ сам не пойдет на выборы в 2024 году).

Куда более опасен для власти социальный протест - за повышение зарплат и соцстандартов. Но у него пока нет лидеров за исключением запертых в своей электоральной нише коммунистов.